"الكمامة" شرط أساسي لدخول وحدات المرور لتجديد التراخيص

اشترطت وزارة الداخلية على المواطنين، حال توجههم لتجديد تراخيص السيارات والمركبات الأحد المقبل، ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول وحدات المرور، لإنهاء معاملاتهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن بدء الإدارة العامة للمرور استقبال المواطنين، يوم الأحد الموافق 3 مايو، لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور، على مستوى الحمهورية، ويجرى الإعلان لاحقا عن مواعيد فتح تقديم باقي الخدمات.

وتستعرض "الوطن"، الشروط والمستندات المطلوبة لـتجديد الرخصة، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة إن كانت المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيجرى تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجرى عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة المطلوب تجديدها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.