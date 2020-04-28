رامز جلال يورط حسن عسيري على الهواء بسبب الثعبان: "هشتري عربية لبنتي"

ورط الفنان رامز جلال، الفنان السعودي حسين عسيري على الهواء، خلال حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "إم بي سي مصر".

وهدد رامز، الفنان السعودي بثعبان، خلال ربطه على كرسي الحقيقة، وأجبره على القول إنه سيشتري سيارة لابنته التي تُدعى ماجدولين". وقال عسيري: " هجيبلك عربية يا ماجدولين، وأقر إن رامز جلال أعظم ممثل في مصر، بس نزلني".

ويقدم الفنان برامج مقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليًا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يُذاع على الهواء لمدة ساعة على الهواء، بعد أذان المغرب مباشرة.