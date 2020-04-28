نبيلة عبيد: سعيدة بـ"سكر زيادة" وليس لي دخل بالألقاب على التتر

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بمسلسل "سكر زيادة "وبردود الأفعال المرضية حتى الآن تجاه المسلسل.

وقالت نبيلة عبيد لـ"الوطن": "الحمد لله ردود الأفعال جميلة تجاه المسلسل ومازلنا نصور حتى الآن ولكن أيام قليلة وننتهي من التصوير".

وأضافت: "كتابة ألقاب نجمة مصر الأولى ونجمة الجماهير وسيدة المسرح لم نتدخل أبدا فيه وهذه وجهة نظر المخرج والمنتج فنحن كفنانات الجميع يعرف ألقابنا سواء تم كتابتها أم لا ولكن هذه اللافتة ليس لنا علاقة بها أبدا".

"سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود، إخراج وائل إحسان.