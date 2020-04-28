الحلقة 5 من مسلسل سلطانة المعز: نعيم يطلب الزواج من غادة عبد الرازق

مفاجآت عديدة فجرتها الحلقة الخامسة من مسلسل سلطانة المعز التي تلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الممثلين، كل منها مرتبط بالأخرى.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل سلطانة المعز

بداية الحلقة كانت بنجاح الأستاذ سلام، شقيق سلطانة (غادة عبد الرازق)، في إثبات براءة شمس (محمد شاهين)، شقيق نعيم (محمود عبد المغني)، من تهمة القنل والاتجار في البشر المتورط بها، ليحقق نجاحا مبهرا على الصعيد المهني، بعدما أصبح الأمر قضية رأي عام.

واحتفالا ببراءة شمس ونجاح سلام، يقيم نعيم حفلا صغيرا في منزله ويدعوا له أسرة سلطانة الصغيرة، سلام وزوجته وابنتها وخزاعة (محمد لطفي)، وهناك يتبادل نعيم وسلطانة نظرات إعجاب تثير شكوك ابنتها.

وردا للدعوة، تستضيف سلطانة نعيم وشقيقه شمس وشقيقته في مقهاها في شارع المعز، وتطلب شقيقة نعيم أن يأخذوا جولة في الشارع لتشاهد المحلات والمباني الأثرية، وتلتقط بعض الصور التذكارية، وفي أثناء ذلك، تنفجر أولى المفاجآت بطلب نعيم الزواج من سلطانة.

بمجرد أن تفاتح سلطانة أسرتها في هذا الأمر، يوافق سلام ووالدتها، إلا أن ابنتها ترفض وتغضب، ما يزعزع رغبة سلطانة التي تبدو موافقة، وهنا يحاول خالها أن يقنعها بالأمر، وبالفعل توافق هي الأخرى.

في الجانب الآخر تنكشف ثاني وأكبر مفاجآت سلطانة المعز حتى الآن، إذ يتضح أن نعيم وأسرته يخططون لأمور بشعة، وينكشف أن المتورط الحقيقي في قضية القتل والاتجار في البشر هو نعيم، بالاشتراك مع أسرته، ثم تُختم الحلقة بآخر مفاجأة، وهي نية هذه الأسرة الفظيعة استكمال أعمالها الإجرامية البشعة بشكل أكبر من الأول.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، دينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.