"مصر للطيران" تسير رحلتين إلى جوهانسبرج وباريس غدا

تسير الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" غدا الأربعاء، رحلة إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، على أن تعود إلى مدينة مرسى علم، وفق مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني.

كما تسير شركة إير كايرو، رحلة استثنائية جديدة إلى باريس، على أن تعود إلى مدينة مرسى علم، ورحلة إلى المالديف ترانزيت مسقط، والعودة إلى مدينة مرسى علم.

ونجحت وزارة الطيران المدني، في تسيير نحو 18 رحلة جوية استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وانطلقت جميع الرحلات من مطار القاهرة الدولي، وعادت إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث مقر الحجر الصحي الإجباري للعائدين.

وأضافت المصادر، أن الوزارة بصدد تسيير أربع رحلات استثنائية، ليصبح إجمالي عدد الرحلات الدولية التي سيرتها كل من شركتي مصر للطيران واير كايرو للطيران، 22 رحلة، على أن تنتهي الوزارة من تسير الرحلات الاستثنائية المتبقية بحلول الخامس من مايو المقبل.

واستقبل مطار مرسي علم الدولي، أمس الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة 148 راكبًا مصريًا من العالقين في إندونيسيا وعمان، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووصلت رحلة إيركايرو الاستثنائية القادمة من مدينتي بالي وجاكرتا بإندونيسيا مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، إلى مدينة مرسي علم، ظهر أمس الثلاثاء.

وجرى تخصيص حجر صحي هناك بأحد القرى السياحية لعزل المصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى، كانت قد أعلنت تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى الخامس من مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.