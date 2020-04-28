586 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، تسجيل 586 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3996 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال هانكوك - في إفادته اليومية بشأن مكافحة انتشار الفيروس وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية - إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بلغت 3996 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 161 ألف حالة، فيما سُجّلت 586 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و678 شخصا.

وبعدما رصد تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية 4319 حالة وفاة مرتبطة بـ(كوفيد-19) خارج المستشفيات في إنجلترا وويلز، من بينها 3096 حالة في دور الرعاية - وهو ما يجعلها خارج الإحصاء الرسمي لوزارة الصحة - تعهّد هانكوك ببدء ضم الوفيات المرتبطة بالفيروس خارج المستشفيات ضمن الإحصاء الرسمي اليومي بدءا من الغد.