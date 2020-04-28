دعم مستشفى الصدر بالزقازيق بـ 20 سرير "فولر وكهربائي" لمواجهة كورونا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الأمراض الصدرية، وحميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي الصدر، حيث تم دعم المستشفى بـ20 سرير "فولر، وكهربائي".

وتابع وكيل الوزارة، أعمال التركيب، وتسكين الأسرة بالأقسام الطبية، مقدماً الشكر لرجال ومؤسسات المجتمع المدني على الدعم المستمر لمنافذ تقديم الخدمة، مشيداً بدورهم الهائل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

كما تابع "مسعود"، أعمال تطوير ورفع كفاءة الدور الثالث بالمبنى الرئيسي والمحدد له تكلفة تقديرية مليونا وسبعمائة ألف جنيه، ووجه مدير المستشفى بمتابعة تنفيذ الأعمال بشكل مستمر، كما تابع الأعمال الجارية لتطوير شبكة الغازات بمستشفى الحميات، وقام بمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومؤازرة الجيش الأبيض بهذه المستشفيات، والتأكد من ارتدائهم للواقيات الشخصية، بالأقسام الطبية، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة أثناء التعامل مع الحالات المرضية للأمراض التنفسية، مشدداً على تنفيذ أعمال الجرد والتطهير بالأقسام المختلفة كإجراء احترازي بشكل يومي.