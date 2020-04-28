"رمضان الخير في زمن كورونا".. طبيب أسنان يقدم خدماته بالمجان

يؤمن أن الطب مهنة سامية، لا يجوز أن تكون أداة لابتزاز المرضى، السمو المرتبط بصفة "الحكيم" كان وراء تخصيص الدكتور محمد عبدالوهاب، أخصائي جراحة الفم والأسنان عيادته للكشف مجانا على المرضى من المحتاجين وتخفيف آلامهم المادية والنفسية.

عبد الوهاب، 28 عاما، من أبناء محافظة البحيرة، أطلق مبادرة خيرية بتخصيص يومين أسبوعيا في رمضان للكشف مجانا وعلاج المرضى وإجراء جميع الجلسات المطلوبة لهم دون أي مقابل حتى وأن تكررت الجلسات أكثر من مرة.

"ده حقهم عليه"، يعلق الشاب لـ"الوطن"، مذكرا بما سماه واجب الطب المقدس تجاه غير القادرين، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها "عبد الوهاب"، فهو يعلم جيدا أن هناك الكثير من أبناء قريته ممن ليست لديهم القدرة على دفع تكلفة ثمن عيادة الأسنان، بالإضافة إلى ثمن تذكرة الاستشارة التي تعقد كل فترة.

لا تتوقف مساعدة ابن البحيرة لأهله على هذا القدر، "في صيدلية يملكها أحد الاصدقاء حابب يساعد في الخير، بكتب الروشته للمريض وبعته للصيدلية دي، وهناك الصيدلي بيساله معاك ثمن العلاج، في حالة عدم المقدرة بيصرف علاجه مجانا دون أي مقابل".

يحلم عبدالوهاب أن تتعم مبادرته حتى لو شهر في العام، يتمكن فيه الفقراء والمحتاجين من إجراء الكشوفات الطبية مجانا، "تخيل أي محتاج يتعالج من أي مرض مجانا، هتبقي المصرين كلهم صحتهم بخير".