فيديو.. مدير مستشفى الشيخ زايد أمام السيسي: استقبلنا 204 مصابين كورونا

تحدث الدكتور ياسر أبوالوفا مدير مستشفى الشيخ زايد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: إن عدد الأسرة بالمستشفى 121 سرير، منهم 13 سرير عناية مركزة، وعدد أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى 16، وإجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها 204 حالة، وخرج منهم شفاء للمنزل 30 حالة، بنسبة 15%.

ووجه أبوالوفا رسالة للشعب المصري: "علشان نقدر ننجح في القضاء على فيروس كورونا، محتاجين تكاتف الشعب ومطلوب من الشعب الالتزام التام، بالإجراءات الوقاية التي أصدرتها وزارة الصحة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وهي مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.