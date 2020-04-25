الحلقة الرابعة من مسلسل "اللعبة": "وسيم" و"مازو" يفسدان الفرح لهدف معين

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "اللعبة"، استمرارا لأحداث التحديات بين بطلي العمل هشام ماجد الذي يجسد دور "مازو" وشيكو الذي يجسد دور "وسيم".

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الذي يبث على قناة "MBC مصر"، باستمرار محاولات "مازو" لإفساد فرح قريبته "سمر" تنفيذا لشرط التحدي، حيث يحصل الفائز على 100 ألف جنيه.

في المقابل يبذل "وسيم" مجهودا هائلا لإنقاذ الفرح واستمراره، محاولا تجاوز كافة العقبات والمشاكل التي يضعها "مازو" من أجل إفساد الفرح.

ومع استمرار محاولات تخريب الفرح يعمل "وسيم" على تعقب صاحب هذه المحاولات من أجل الإمساك به، قبل أم يكتشف في النهاية أن "مازو" صاحب تلك المحاولات، ليعرف أنه جزء من اللعبة التي يديرها مجهول عبر الهاتف.

وفي نهاية الحلقة وعندما يعرف الثنائي أنهما يتنافسان على الجوائز، يعرض "مازو" على "وسيم" أن يساعده في إفساد الفرح حتى يعرفوا حقيقة الشخص الذي يعرض عليهم تلك التحديات.

المسلسل من بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.