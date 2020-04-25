الحلقة الخامسة من مسلسل "اللعبة": مازو يتفوق على وسيم والأخير يتوعده

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "اللعبة"، انتصار "مازو" الذي يجسده هشام ماجد، على "وسيم"، الذي يؤدي دوره شيكو، في أول التحديات التي تجمع بينهما.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل الذي يبث على قناة "MBC مصر"، بمحاولة "مازو" إقناع "وسيم" بمساعدته في إفساد فرح قريبتهم سمر، إلا أن "وسيم" يرفض.

يستمر "مازو" في محاولاته لإفساد الفرح، من أجل الحصول على جائزة التحدي التي تقدر بـ100 ألف، إلا أن "وسيم" يتصدى لمحاولته، من أجل إنقاذ سمعته كمدير للفندق.

وبالرغم من مجهودات "وسيم" لإنقاذ الفرح، إلا أن "مازو" ينجح في النهاية في إفساد الفرح، عن طريق تسجيل مزيف، ويفوز بالجائزة.

وتنتهي أحداث الحلقة بغضب وسيم، بسبب نجاح "مازو" في إفساد الفرح، ليتوعده بأن يتغلب عليه فيما تبقى من تحديات.

المسلسل بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.