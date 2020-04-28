وزير الأوقاف: لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من الإسلام والقرآن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة موازنة الدولة المصرية، بين إقامة الشعائر والأجواء الرمضانية، وبين الحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على موقف مصر من الإسلام والقرآن، مشددا على وجود حملة "فيسبوكية" ظالمة، تجاه مصر ومؤسساتها، من الجماعات الإرهابية.

وأوضح جمعة، أنه فى ظل التضحيات التى تقدمها مؤسسات مصر، وزارة الأوقاف مستعدة لتحمل نصيبها وضريبتها فى الدفاع عن حماية هذا الوطن.

وأضاف: "نقف صخرة قوية تتحطم عليها أحلام الجماعة الإرهابية.. مصر لا يزايد عليها أحد، وكما قال الشيخ الشعراوي، هى التى صدرت الإسلام للبلد الذى نزل فيه الإسلام.. مصر بلد القرآن والإسلام وحفظه وستظل كذلك".

وأكد وزير الأوقاف، أنه لا يوجد أحد يقبل بغلق المساجد والكنائس، مضيفًا: "المسلمون قلوبهم تتقطع لغلق المساجد، وقلوب المسيحيين تتقطع لغلق الكنائس"، موضحا أن مصر مثل باقى دول العالم، تتخذ كل الاحتياطات الاحترازية والطبية لمواحهة فيروس كورونا.