ناقد فني: "ليالينا" أعادنا إلى فترة زمنية لن تتكرر من تاريخ مصر

حقق مسلسل "ليالينا" ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى منه، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في فترة الثمانينات، من خلال قصة اجتماعية تعتمد على النوستالجيا في سرد أحداث الماضي.

وأوضح الناقد محمود قاسم، إنه عندما بدأت الحلقات الأولى من المسلسل، شعر أنه انتقل إلى فترة زمنية لن تتكرر في تاريخ مصر، متمثلة في الشوارع النظيفة، وصفاء النية والأخلاق لدى الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذا ما يحتاج إليه الجمهور في الوقت الحالي، وأن يشاهد عمل درامي يريح النفس بعيد عن الصراعات والأحداث المأساوية والأكشن.

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أن فكرة العودة إلى زمن قديم دائما تنال إعجاب الجمهور بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مسلسل "ليالينا" دخل في رهان منذ بداية العرض، خاصة أن المخرج أحمد صالح استطاع أن يوظف إمكانيات كل ممثل في مكانها الصحيح، وسرد الحياة في الثمانينات بمنتهى السلاسة.

وتدور قصة المسلسل حول حياة "هشام" الشخصية التي يجسدها إياد نصار، الذي يعود من العمل بالخليج وتتغير حياته بعد حادث سيارة تتعرض له ابنته "جميلة" مع السائق راضي، ويبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم "غادة عادل"، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

والعمل من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفه، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج تامر مرسي.