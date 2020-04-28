"تضامن بالغربية" تدعم أهالي قرية نهطاي بزفتى بـ 250 كرتونة مواد غذائية

أعلنت مديرية التضامن والشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، عن إعطاء التعليمات لمؤسسة التكافل بتوصيل 250 كرتونة مواد غذائية لأهالي قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى.

وأكدت المحاسبة أماني النادري، وكيل وزارة التضامن بالغربية، أنه تم التنسيق بين مديري الإدارات والوحدات لدعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بعد فرض العزل الجزئي لمنطقتين بالقرية بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إلى المحاسب أحمد النحال، رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى بضرروة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأضافت وكيل الوزارة، في بيان لها، أنه تم التنسيق مع جمعية رسالة الخيرية بزفتى بتجهيز 300 وجبة ساخنة لمدة عشرة أيام، كما تم التنسيق مع مؤسسة سبيل للأعمال الخيرية على تسليم اللجنة المشكلة عدد 24 كرتونة مواد غذائية ودجاج ولحوم لأهالي القرية.

كما أوضحت "النادري"، أنه تم التنسيق على مساعدة كافة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وليس لهم دخل ثابت من القرية.