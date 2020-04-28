جامعة العريش تقرر وقف بيع الكتب الدراسية بجميع الكليات

قررت إدارة جامعة العريش، في بيان لها على موقع الجامعة، أنه تم وقف بيع أي كتب أو مذكرات تعليمة خاصة بالفصل الدراسي الثاني 2019/2020، لطلاب الكليات المختلفة.

وأكد البيان أن الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، طالب جميع عمداء الكليات، برد أي مبالغ تم تحصيلها من الطلاب في بداية الفصل الثانى عن طريق أستاذ المادة.

وأكد رئيس الجامعة، على جميع الطلاب في مختلف الكليات بالجامعة، بعدم شراء أي مذكرة أو كتب، خاصة وأن جميع مواد الفصل الدراسي الثانى عبارة عن أبحاث ليس لها درجات أو تقديرات، وإنما تقييمها يتم بواسطة لجنة ثلاثية يحددها عميد كل كلية مع رئيس كل قسم.

وأشار إلى أن هذا التقييم عبارة عن نجاح أو رسوب فقط، حيث تقدم هذه الأبحاث إلى موقع الكلية عبر الـ "e mail" أو "واتس آب" أو حسب الطريقة التى يحددها عميد كل كلية، والذى بدوره سوف يرفعها للجامعة لاتخاذ باقى الإجراءات.

وأضاف أنه بالنسبة للطلاب ممن لديهم تخلفات أو الباقين للإعادة أو الدارسين للمواد العملية من خلال المعامل سوف يتم التأجيل لحين عودة الدراسة مرة أخرى مع طلاب فرق التخرج (السنوات النهائية) وطلاب الدراسات العليا.