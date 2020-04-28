في الحلقة 5 من الاختيار.. الإرهابي "عشماوي" ينضم لأنصار بيت المقدس

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" تطورا في الأحداث، فبدأت الحلقة مع ذهاب البطل "منسي" لدعم القوات المسلحة التي تعرضت لهجوم إرهابي في نهاية الحلقة الرابعة.

واستطاعت القوات أن تتصدى للهجوم الإرهابي مع استشهاد ضابط بالكمين والذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام.

وعلى جانب آخر شهدت الحلقة تطورا في شخصية الإرهابي هشام عشماوي والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، فقرر أن ينضم إلى جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وذهب لمقابلة أحد القيادات الإرهابية والذي جسد شخصيته الفنان ضياء عبد الخالق لمساعدته للانضمام للجماعة الإرهابية وعرضه فكرة اغتيال وزير الداخلية، فيما ظهر الإرهابي هشام عشماوي بشخصيته الحقيقية أثناء الاعتراف بجرائمه الإرهابية.

"الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقة، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، ويتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سنرجي.