برلماني يطالب بتكثيف حملات التوعية من كورونا بعد تزايد الأعداد

طالب النائب جمال عقبي، وسائل الإعلام بضرورة تكثيف حملات التوعية الخاصة بالمواطنين، للوقاية من فيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين اليومية، خصوصا مع تراجع الخوف لدى بعضهم، وحالة الاستهتار التي عادت من جديد، عند قطاع كبير، خصوصا مع دخول شهر رمضان.

وقال عقبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن وسائل الإعلام، لديها دور محوري في هذه المعركة، ويجب التركيز فيها بشكل فعال لحين الخروج من هذه الأزمة، مؤكدا ضرورة تكثيف وزارة الصحة من حملات التوعية بالطرق السليمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.