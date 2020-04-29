السويس تتصدى لانتشار كورونا والمحافظ: عقمنا جميع الأحياء

تسود محافظة السويس حالة من التنسيق الكامل بين مسؤولي مديرية الصحة، ومسؤولي المحافظة، والأجهزة الأمنية، للتصدي لهجمات فيروس كورونا على المحافظة، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بالمحافظة، خلال الـ7 أيام الماضية.

وقال الدكتور تامر البوهي، نقيب الأطباء بالسويس، إن جهود كبيرة يقوم بها الفرق الطبية بمستشفيات حميات السويس ومستشفى الصدر، للتصدي لفيروس كورونا، ونجحوا بالفعل في ذلك عن طريق العمل المتواصل.

وطالب نقيب الأطباء، بضرورة أن يقوم المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي الفيروس، ودور المواطنين مهم للغاية، من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن المحافظة قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا، وتم تعقيم الشوارع بجميع الأحياء والمؤسسات والشركات والأسواق وكل مكان يتواجد به مواطنين بالمحافظة.

وأشار محافظ السويس، إلى اننا متواجدين ونتابع يوميا جميع خطوات العمل لمواجهه تفشي فيروس كورونا، وجميع مسئولي المحافظة بكل مكان يعملون بجهد كبير، ونقدم الشكر للأطقم الطبية التي تعمل بكل جهد.

وأشاد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بالجهد الكبير الذي يقوم به الأطباء وفرق التمريض بمستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة، مؤكدا انه يعملون بكل إخلاص، ونجحوا في التعامل مع الحالات المصابة.