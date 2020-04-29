"بلازما الدم".. ما هي؟ وكيف تستخدم لمواجهة كورونا؟

استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل بدء المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بريطانيا بالتبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة، والتي يمكن أن تساعد المرضى المصابين حاليًا بالفيروس.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن البلازما هي مضادات للفيروس يفرزها جهاز المناعة في جسم الشخص المتعافي من المرض، والأجسام المضادة موجودة في دم الشخص المتعافي وقادرة على التعرف على خلايا الفيروس وبالتالي تتصدى للهجمات وحماية الجسم من الفيروس، وتسمى طبيا "بلازما النقاهة".

وأضافت أنه لاستخلاص هذه البلازما من جسم شخص، يجب التأكد من شفائه بشكل تام، ثم التبرع بالدم وفصل البلازما وحقنها في جسم مريض آخر، وهذه الطريقة يلجأ لها الطب منذ القرن الـ 19 واستخدمت في علاج أمراض عديدة أبرزها الملايا.

وذكرت أن البلازما من المتعافين غنية بالأجسام المضادة التي تتطور مع تعافي شخص ما من المرض وتنقل إلى الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة لكورونا ويكافحون لتطوير أجسامهم المضادة.