"لجنة كورونا": سنعلن عن نتائج تجارب سريرية لتركيبة جديدة لعلاج الوباء

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تركيبة جديدة يتم تجربتها حاليًا لعلاج الفيروس في مصر.

وأضاف حسني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الأدوية هي أدوية مستخدمة لعلاج أمراض أخرى، مشيرًا إلى أنه يتم تجربة أدوية جديدة على مجموعات من المرضى لعلاجهم من فيروس كورونا.

وتوقع حسني انتهاء تجارب هذه التركيبة الجديدة خلال أسبوعين أو 10 أيام، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه التجارب في مؤتمر صحفي قبل نشرها في مجلات الأبحاث الطبية، مشددًا على أن كل هذه الأدوية مجربة من قبل لأمراض أخرى وحصلت على موافقات FDA مضيفًا: "هنطلع نقول حققنا نجاح كذا ومش هنتكلم عن نجاحنا غير لما نحقق فيه 1700 مريض".

وأكد حسني أن تحاليل فيروس كورونا يتم إجراؤها مجانًا ولا يتم دفع أي أموال مقابلها حتى لو تم الحصول على المسحة لمريض داخل مستشفى خاص.