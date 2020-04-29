بعد اتهام "2× الصندوق" بإهانة عمال النظافة.. أعلى الإعلام: ينقل معاناتهم

عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها أمس الثلاثاء، برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس، لاستعراض تقارير اللجان الفنية، المكلفة بمتابعة المسلسلات المعروضة في شهر رمضان.

وقال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما، إنه تم استعراض الاحصاءات والتقارير المبدأية، التي تضمنت الملاحظات والمخالفات المنسوبة لعدد من الأعمال، والتي تبين أنها أقل بكثير من المخالفات التي تم رصدها، خلال شهر رمضان العام الماضي.

وبخصوص ما نسب لمسلسل "2 في الصندوق"، الذي يعرض على قناة mbc مصر، من إهانة عمال النظافة، قال لاشين في تصريح لـ"الوطن"، إنه تبين من الحلقات التي تم بثها أن المسلسل ينقل معاناتهم.

وكان قد تضمن أول تقرير مبدأي لرصد الحلقات الأولى للمسلسلات، مخالفات منسوبة لمسلسل "2 في الصندوق"، لاتهامه بإهانة عمال النظافة، والتهكم عليهم وعلى ملابسهم ورائحتهم وإظهارهم كفئة متدنية في المجتمع المصري.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس حينها، إنه سيتم مخاطبة قناة mbc مصر التي تبث المسلسل، لكتابة تنويه يؤكد احترام كل المهن.