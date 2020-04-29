أوقاف الأقصر تعلن شروط طلبات قراءة القرآن بالمساجد

أكدت مديرية الأوقاف بالأقصر، تفعيلها قرار وزير الأوقاف الخاص بقراءة القرآن الكريم قبل صلاتي المغرب والفجر بالمساجد، وذلك بحسب الضوابط التي وضعتها الوزارة.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل الوزارة بالأقصر، إن المديرية بدأت بالفعل في تطبيق تعليمات الوزارة وتم إبلاغ الأئمة ويتم استقبال الطلبات المقدمة من جانب أئمة المساجد لمراجعتها بحسب تطابقها والشروط التي أقرتها الوزارة، وهي أن يكون المسجد معين له إمام، وأن يقدم الإمام طلبًا للمديرية، إلى جانب طلب معتمد من قبل المديرية والقطاع الديني، وفي حال استيفاء الشروط يتم التفعيل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الطلبات المقدمة من الأئمة ستقوم المديرية برفعها للوزارة وبناء على موافقة الوزارة سيتم الاعتماد بإذاعة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب وقبل صلاة الفجر.