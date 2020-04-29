الديهي: كورونا إنفلونزا حادة مميتة ومن يتماثل للشفاء لا خوف منه

علق الإعلامي نشأت الديهي، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، ووجه بتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، وأعلى معايير مكافحة العدوى بها.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء، من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن اجتماع الرئيس لمسة إنسانية من ناحية، ولمسة قيادية من ناحية أخرى، وتأكيد على دعم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية.

وتحدث الديهي عن دور الإعلام، موضحًا أن دور الإعلام أن يوجه الناس أن فيروس كورونا هي إنفلونزا حادة مميتة، ومن يتماثل للشفاء لا داعي للخوف والقلق منه، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من التنابذ الاجتماعي، لمرضي فيروس كورونا، معتبرًا أن هذا نقص في الثقافة والاستواء المجتمعي.

وأوضح الديهي أن الرئيس وسط الأزمة، يعمل ولم يتوقف، منوهًا بأن الرئيس عقد اجتماع آخر ومع وزير العدل، لبحث خطة تطوير المنظومة القضائية، وميكنتها لرفع مستوى وسرعة التقاضي.