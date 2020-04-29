نقابة أطباء الأسنان تستأنف العمل في تقديم الخدمات وطلبات القيد اليوم
كتب:
إسراء سليمان
05:09 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تقديم خدمات استخراج الشهادات وطلبات القيد، بدءً من اليوم الأربعاء ٢٩ إبريل، مؤكدة أن مواعيد العمل من 10 صباحا حتى 2 ظهرا.
يشار إلى أنه يجري قبول أطباء الأسنان الجدد، في أي وقت من العام، ويتقدم طبيب الأسنان أولا إلى مقر النقابة العامة لأطباء الأسنان، 6 ش الحديقة جاردن سيتي القاهرة، أو بمقار النقابات الفرعية، وبعد سداد الرسوم المقررة، يتوجه إلى وزارة الصحة بشارع مجلس الشعب من القصر العيني ـ القاهرة، ليستخرج ترخيص مزاولة المهنة.
وترصد "الوطن"، كيفية التسجيل في النقابة، والأوراق المطلوبة التي حددتها:
أ ـ الأوراق المطلوبة للنقابة:
( قيمة الاشتراك 300 جنيه للجامعات الحكومية )
( والجامعات الخاصة 1000 جنيه )
1 ـ أصل شهادة التخرج
2 ـ صورة الرقم القومي
3 ـ شهادة الامتيـاز
4 ـ صورة شهادة الميلاد
5 ـ فيش وتشبيه
6 ـ صورة من الموقف من التجنيد ( نموذج 110 )
7 ـ صورة من شهادة المعادلة ( للجامعات الخاصة )
8 ـ صورة من شهادة الثانوية العامة ( للجامعات الخاصة )
9 ـ مايفيد الموقف من التجنيد ( نموذج 110 جند )
10 ـ عدد 2 صور فوتوغرافية: 4 × 6
وأكدت النقابة، أنه بعد السداد والحصول على الإيصال، يجب أن يتم تصوير إيصال السداد، وتقديم بالأوراق لموظفي وزارة الصحة والسكان.