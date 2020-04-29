نقابة أطباء الأسنان تستأنف العمل في تقديم الخدمات وطلبات القيد اليوم

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تقديم خدمات استخراج الشهادات وطلبات القيد، بدءً من اليوم الأربعاء ٢٩ إبريل، مؤكدة أن مواعيد العمل من 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

يشار إلى أنه يجري قبول أطباء الأسنان الجدد، في أي وقت من العام، ويتقدم طبيب الأسنان أولا إلى مقر النقابة العامة لأطباء الأسنان، 6 ش الحديقة جاردن سيتي القاهرة، أو بمقار النقابات الفرعية، وبعد سداد الرسوم المقررة، يتوجه إلى وزارة الصحة بشارع مجلس الشعب من القصر العيني ـ القاهرة، ليستخرج ترخيص مزاولة المهنة.

وترصد "الوطن"، كيفية التسجيل في النقابة، والأوراق المطلوبة التي حددتها:

أ ـ الأوراق المطلوبة للنقابة:

( قيمة الاشتراك 300 جنيه للجامعات الحكومية )

( والجامعات الخاصة 1000 جنيه )

1 ـ أصل شهادة التخرج

2 ـ صورة الرقم القومي

3 ـ شهادة الامتيـاز

4 ـ صورة شهادة الميلاد

5 ـ فيش وتشبيه

6 ـ صورة من الموقف من التجنيد ( نموذج 110 )

7 ـ صورة من شهادة المعادلة ( للجامعات الخاصة )

8 ـ صورة من شهادة الثانوية العامة ( للجامعات الخاصة )

9 ـ مايفيد الموقف من التجنيد ( نموذج 110 جند )

10 ـ عدد 2 صور فوتوغرافية: 4 × 6

وأكدت النقابة، أنه بعد السداد والحصول على الإيصال، يجب أن يتم تصوير إيصال السداد، وتقديم بالأوراق لموظفي وزارة الصحة والسكان.