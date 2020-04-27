تجارة اللبان وظيفة "تيمون وبومبا" في الحلقة 4 من "رجالة البيت"

تدور أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "رجالة البيت" حول بحث "تيمون وبومبا" والذي يجسد دورهما الفنان أحمد فهمي وزميله الفنان أكرم حسني، واللذان يكتشفان وجود نقص في "اللبان" بالسوق المصرية بسبب احتكار أحد التجار له.

ويعمل "تيمون وبومبا" على سرقة اللبان من مخازن التاجرة التي تحتكره، والتي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر كضيفة شرف في المسلسل، وينجحان في ذلك بالفعل بمساعدة زوجة "بومبا" تونة والتي تجسد دورها الفنانة "ويزو".

يعمل "تيمون وبومبا" تجار "لبان" في الحلقة الرابعة ويحققان مكاسب هائلة منه، قبل أن يحرق المخزون الخاص ببضاعتهم، ومن ثم يفكران في الانتقام بمساعدة والد "تيمون"، الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وتنتهي الحلقة.

مسلسل "رجالة البيت" من بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وكوكبة كبيرة من النجوم، حيث يشارك معهم كل من أيتن عامر ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحا و3.30 عصرا، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحا ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.