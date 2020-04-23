بسمة وهبة عن "الاختيار": المصريون على موعد مع أمجاد "الأسطورة"

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، ببرومو مسلسل "الاختيار" الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسي في عمل درامي يوثق حياة البطل في التاريخ، وتعرض قناة ON المسلسل في الـ9 مساء.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هناك أمم تنهار، ودول تظهر وأخرى تختفي.. وقدر الجيش المصري أن يكون الحارس ورمز التضحية والفداء.. أحمد المنسي لم يمت ومفيش شهيد بيموت، ومصر الكبيرة لا تنسى أولادها الذين ضحوا بانفهسم".

وواصلت: "المصريون على موعد مع أمجاد الأسطورة أحمد منسي.. حياته وعلاقته بأهله وأصدقائه وتفاصيل استشهاده وكيف أصبح رمزا للرجولة والتضحية.. مسلسل الاختيار عمل كبير وضخم ومعمول بحب وإخلاص".