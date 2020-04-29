أشادت بها منظمة العمل.. 8 أجراءات اتخذتها مصر تجاه العاملين بالدولة

أشاد مكتب القاهرة لمنظمة العمل الدولية، بالجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية، تجاه العاملين بالدولة، لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

واتخذت الحكومة، 8 إجراءات حاسمة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث تضمنت العديد من الإجراءات الاستباقية، التي جاءت كالتالي:

أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتخفيض عدد الموظفين الحكوميين في أماكن عملهم كإجراء وقائي.

السماح بترتيبات العمل من المنزل للموظفين الذين تسمح وظيفتهم.

ويعمل باقي الموظفين في مكاتبهم على أساس التناوب.

منح الأمهات إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.

تُمنح النساء الحوامل أو أولئك الذين لديهم أطفال أقل من 12 عامًا إجازة استثنائية.

يمنح أي موظف عائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

يحظر على جميع الموظفين حضور التدريب أو ورش العمل.

يمنح أي موظف يعاني من حالة طبية إجازة استثنائية.