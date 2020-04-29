 رئيس جهاز السادات: مد الكهرباء لأراضي الإسكان الاجتماعى والمتميز 

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعي والمتميز بالمناطق السكنية، وذلك لتسليم قطع الأراضي كاملة المرافق للفائزين بها.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لأماكن غرف المحولات بمناطق الإسكان الاجتماعي الأعلى في نسبة الإشغال والإنشاءات، وتمديد الكابلات العمومية اللازمة لربط موزعات المشروع بمحطة محولات المطورين بالمدينة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء.

وأضاف رئيس الجهاز أن تكلُفة المشروع تبلغ نحو 258 مليون و225 ألف جنيه، ووصل حجم العمل بالمشروع إلى نسب متقدمة.