انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد المشروعات المختلفة بمدينة السادات، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب تفقده محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، زيارته للمدينة، بتفقد المنطقة الصناعية الثامنة، حيث أبدى استياءه من عدم توحيد نموذج بناء الورش الصناعية، موجها بتنفيذ الورش طبقا لنماذج واشتراطات محددة، مثل المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

كما تفقد محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ، والتي جرى افتتاحها الشهر الماضي، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع استلم مصنعك بالرخصة الذي وجه به رئيس الجمهورية)، ونفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئياً مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.

وأكد الجزار الاهتمام الواسع بتنفيذ المجمعات الصناعية على أعلى مستوى من التنفيذ فى عدد من المدن الجديدة، ضمن خطة الحكومة بوضع ملف الصناعة على أجندة الأولويات.