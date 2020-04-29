"عبد العال" يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال: حققتم إنجازات عملاقة

هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال.

وجاء نص البرقية كالتالي:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال ‏الذي يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، ‏والذي يمثل فيها العامل المصري العمود الفقري للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني.‏

ونؤكد لكم - يا سيادة الرئيس - أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة ‏عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهداً ‏عليها.، وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب ‏السعادة والرخاء.‏