"عبد العال" يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال: حققتم إنجازات عملاقة
رئيس البرلمان: العامل المصري العمود الفقري للتنمية وتعزيز الاقتصاد
كتب:
ولاء نعمة الله
12:11 م | الأربعاء 29 أبريل 2020
هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال.
وجاء نص البرقية كالتالي:
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذي يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري العمود الفقري للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني.
ونؤكد لكم - يا سيادة الرئيس - أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهداً عليها.، وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون جيداً ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء.