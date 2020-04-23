الوزراء: لم ننزلق للحظر الكلي للحفاظ على الإنتاج مع رعاية العمال صحيا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحاول أن تحافظ على النشاط الإنتاجي بما فيه من حركة للعمالة وكثافتهم، وفي نفس الوقت حفظ صحة المواطنين في ظل وباء كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "المرحلة الأولى كان الهاجس هو العامل الطبي وتقليل الزحم قدر الإمكان، عشان كدا جه الحظر الكلي في بعض الدول والجزئي كما في مصر، ومصر كانت سباقه إنها لم تنزلق بغلق الاقتصاد بشكل كامل، لأنه كان هيكلف المجتمع تكلفة كبيرة للغاية، وهيكلف الاقتصاد كثتر جدًا".

وتابع: "عملنا تشديد في الإجراءات الخاصة بالحظر الجزئي وحرصنا إن عجلة الإنتاج لم تتوقف مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية، لذلك كان الزيارات المتكررة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتي جاءت للتأكيد من أن كل المصانع تقدم للعمال كل أساليب الحماية".