تناولوا طعاما فاسدا.. إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب صباح اليوم 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بتسمم غذائي بقرية جزيرة شندويل بسوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج العام، وتبين إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعم منزلية فاسدة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول، كل "هند.م.ع" 54 عاما، "مروة.م.ن" 25 عاما، "منار.ع.م" 19 عاما، سجا محمد علي، 5 سنوات، أروي أحمد ضاحي، 6 سنوات، محمد أحمد ضاحي، عام واحد، مصابين بحالة قيئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية.

انتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين أفادوا بأنهم تناولوا وجبة طعام منزلية فاسدة مما نتج عنه إصابتهم، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.