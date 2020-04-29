"معا ضد كورونا" بأسوان تطهر الشوارع والميادين في المحافظة

طهرت وعقمت حملة "معا ضد كورونا" في أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، منطقة الناصرية شرق مدينة أسوان، عقب وفاة حالة متأثرة بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد بتلك المنطقة.

وعقم فريق الحملة منازل الشارع، وأجريت حملات توعية للمواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة؛ للتعامل مع الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس من المخالطين للحالة بجانب التشديد على أهمية التباعد الاجتماعي.

كما عقمت الحملة منطقة السوق السياحي والشوارع المتفرعة منه، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، من خلال سيارة رش، كما عقمت مول سياحي والبنك الزراعي المصري.