الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق برامج توعيةوتنمية مهارات عبر الإنترنت

قال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المديرية أطلقت العديد من البرامج عبر الإنترنت، بهدف توعية الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة، مع دعوتهم بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن على رأس هذه البرامج ورش عمل وفيديوهات، لشرح وتوضيح وتعليم أعمال الهاند ميد، والزى التراثي، وأيضًا "طبق اليوم" وذلك من خلال انديه الفتاة والمرأة.

وأضاف " محمد فتحي" أن المديرية لم تغفل الجانب الديني، فقد جرى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتقديم محاضرات للتوعية الدينية خلال شهر رمضان، عن طريق بث فيديوهات يومية لأحد المشايخ للرد على كافة الاستفسارات، وشرح بعض الآيات القرآنية.

وتابع مدير مديرية الشباب أنه يجري بث فيديوهات خاصة بتعليم الشباب والأطفال طرق التدريب على كافة الألعاب الرياضية، أضافة إلى بث فيديوهات توعية عن المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وأيضًا فيديوهات توعية بأهم الأعشاب الطبية التي تستخدم لتقوية المناعة، والوقاية من فيروس كورونا.

وأكد على أن المديرية حريصة على أن يكون مقدم هذه المحاضرات، متخصص في مجاله، لكي يقدم معلومات حقيقية وصحيحة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.