جامعة أسيوط تطلق مبادرة لإعادة هيكلة المنظر الجمالي

أعلنت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون تنمية البيئة، وخدمة المجتمع مبادرة؛ لإعادة هيكلة المنظر الجمالي لمبنى الإدارة العامة، والحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وضمن حملة "تحضر للأخضر".

جاء ذلك خلال جولة قامت بها نائب رئيس جامعة أسيوط، رافقها فيها الدكتور فاروق عبدالقوي مستشار رئيس الجامعة للشؤون البيئية والزراعية، والمهندسة غادة عز الدين مدير عام إدارة شؤون المقر بالمبنى الإداري، وسميرة مخلوف مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس شاهر محمود شكري إدارة الحدائق، وأحمد البارودي مركز تسويق الخدمات الجامعية، ولفيف من طلاب أبناء الجامعة.

وشملت الجولة تفقد المبنى الإداري من الداخل والخارج وعدد من المكاتب الرئيسية به ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية والإدارة العامة لشؤون المقر وإدارة الحدائق لوضع خطة شاملة؛ لتجميل محيط المبني الإدارة؛ لإظهاره بصورة جمالية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن المبادرة تستهدف إعادة تنسيق اللون الأخضر "النباتات والنباتات العطرية" بما يشعه من منظر جمالي خلاب يريح النفس والعين ويحسن الذوق العام ويرقى بالنفس هذا إلى جانب الجو البيئي العام.

كما وجهت الدكتورة مها غانم بالاهتمام بمداخل ومخارج المبنى والفندق والقاعات العامة والبهو الرئيسي، مرورا بالطرقات في كل الأدوار وشرفات المبنى، كما تفقدت إدارة التسويق لبحث احتياجاته المختلفة وما ينقصها من أجهزة ومكاتب.

وفي سياق آخر طالبت غانم، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة للمنتمين للجامعة من العاملين والطلاب.