"التضامن": غدا صرف جميع معاشات شهر مايو من ماكينات ATM

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من غدٍ الجمعة الموافق الأول من مايو.

وتابعت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو كالتالي أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومي السبت والأحد الموافقين (2 و3) من شهر مايو، أما فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي "الاثنين والثلاثاء" الموافقين ( 4-5 ) من شهر مايو.

وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم السبت ٩ مايو، ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر مايو لما يزيد عن 8.373 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.285 مليار جنيه حيث يبلغ إجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى 3.471 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.903 مليار جنيه وإجمالى عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.217 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.931 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر مايو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كافة هذة المنافذ بشكل دورى قبل البدءفى عملية الصرف .