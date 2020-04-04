"أصحاب المعاشات" تطالب الحكومة بإعادة النظر في جدول صرف المستحقين

طالب سعيد الصباغ، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، الحكومة الممثلة في وزارة التضامن بإعادة النظر في جدول صرف المعاشات الذي طبقته الحكومة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن اليوم الثالث المخصص للصرف، شهد انخفاضا بشكل واضح من قبل الفئة المقررة لصرف المعاش.

وأضاف الصباغ، لـ"الوطن"، أن هناك شكاوى كثيرة من الفئات التي لم تصرف بعد وذلك بسبب تأخر الصرف في ظل الالتزامات المعيشية، فهناك العديد من أصحاب المعاشات يترددون على ماكينات ATM ما بين الحين والأخر آملين في نزول المعاش.

وأكد رئيس نقابة أصحاب المعاشات، أهمية صرف المعاشات لجميع الفئات خلال يومين على الأكثر، دون الانتظار إلى يوم 10 إبريل لأن ذلك يعني أن هناك أصحاب معاشات لم يصرفوا معاشهم منذ 40 يومًا.