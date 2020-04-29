"نيسان" تخطر بورصة طوكيو بانخفاض أرباحها في 2020

قدمت شركة "نيسان موتور"، إخطارًا إلى بورصة طوكيو للإبلاغ بأن أرباح الشركة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، قد تختلف بأكثر من 30٪ عن التوقعات المالية السابقة التي أعلنت في 13 فبراير 2020، بسبب الانخفاض المستمر في أداء الشركة الناتج عن تأثير جائحة COVID-19، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وفي 13 فبراير، عدلت نيسان توقعاتها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتقدر الأرباح التشغيلية بـ85 مليار ين وصافي الدخل 65 مليار ين.

ومع ذلك استمر أداء الشركة في الانخفاض، متأثرًا بشكل أساسي بجائحة COVID-19، ونتيجة لذلك قد تعلن نيسان عن أرباح تشغيلية مجمعة تقل بمقدار 120 مليار إلى 130 مليار ين وصافي الدخل الذي يقل بمقدار 150 مليار ين إلى 160 مليار ين عن توقعات 13 فبراير.

يتضمن التدهور في أرباح التشغيل آثارًا من انخفاض مبيعات السيارات 90 مليار ين وحجز مخصصات إضافية لأعمال تمويل المبيعات تبلغ حوالي 30 مليار ين.

تتوقع نيسان وقتًا إضافيًا للانتهاء من النتائج وتقوم حاليًا بمراجعة التأثير المالي الدقيق. بسبب التأخير في عملية الإغلاق المالي والتدقيق المالي للشركة بسبب جائحة COVID-19 وعمليات الإغلاق في العديد من المواقع.