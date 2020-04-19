"نيسان" تعلق العمل ببعض مصانعها في باليابان خلال مايو المقبل

أعلنت "نيسان" اليابانية عن بعض العديلات في خطوط الإنتاج الخاصة بها في اليبان بسبب تفشي كورونا، في 3 مصانع، وذلك بسبب انخفاض الطلب في سوق السيارات، وتأثيره على تسليم الطلبيات، وفقا لما ذكره موقع الشركة.

ومن المقرر أن يتم تعليق العمل في مصنع "Oppama" من 11 مايو المقبل حتى يوم 20، كما سيتم تعليق مصنع "توتشيجي" في الفترة نفسها، مع تعليق العمل أيضا في مصنع كيوشو في الفترة من 13 مايو إلى يوم 13.

كما سيتم تعليق إنتاج المركبات بنظام النوبات الليلية على جميع لخطوط من 14 إلى 29 مايو، فضلا عن تعديل الإنتاج في ثلاثة من مرافق التصنيع في اليابان في مايو.