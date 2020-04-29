"أورمان كفر الشيخ" توزع أثاث وأجهزة في مطوبس

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية توزع أثاث وأجهزة كهربائية للأسر الأكثر احتياجًا بمركز بطوبس في محافظة كفرالشيخ، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان.

وأكد شعبان، أنه سيجري التوزيع على الأسر في منازلهم، من منطلق عدم تكدس المستفيدين في أماكن التجمعات حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وفي إطار خطة الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار إلى أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان، تجرى وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في المحافظة، لافتا إلى أنه جرى توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة.