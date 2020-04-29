إطلاق اسم مدير مخازن مستشفى النجيلة شهيد كورونا على وحدة صحية وشارع

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اسم ناجي صالح الجراري شهيد الواجب مدير مخازن مستشفى النجيلة، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، على الشارع الجديد بمدينة مرسى مطروح محل إقامتة، وهو أحد الشوارع الرئيسية بمدينة مرسى مطروح والوحدة الصحية بوادي الرمل.

وشارك "شعيب"، اليوم، أبناء وعائلة الشهيد تعليق لافتة باسمه على الوحدة الصحية لطب الأسرة بوادي الرمل، لتصبح وحدة ناجي الجراري الصحية، وذلك بحضور اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

وقدم "شعيب" التعازي لأبناء قبيلة "الجرارة" وجميع أهالي مطروح، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة زوجة الفقيد في إجراء عملية جراحية في العين "قرنية"، واعدا بتلبية جميع مطالب أسرته ورعاية محافظة مطروح لها.