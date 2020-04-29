أسعار النفط تعوض خسائرها مع امتلاء طاقة التخزين بوتيرة أبطأ

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي يوم الأربعاء، وقلصت جزءا من خسائرها في الأسبوع الحالي بعدما جاءت زيادة المخزونات الأمريكية أقل من المتوقع فضلا عن توقعات بتحسن الطلب مع اتجاه دول أوروبية ومدن أمريكية لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12.6% أو 1.56 دولار إلى 13.91 دولار للبرميل ليقلص جزءا من خسائره التي بلغت 27% في أول يومين من الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق من الجلسة، قفز الخام الأمريكي بأكثر من 15 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 14.40 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1% ما يوازي 64 سنتا إلى 21.10 دولار للبرميل بالإضافة إلي مكاسبه يوم الثلاثاء التي بلغت 2.3%.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بواقع عشرة ملايين برميل يوميا إلى 510 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 10.6 مليون برميل.

وستحصل السوق على قراءة أخرى للمخزونات الأمريكية حين تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي يوم الأربعاء.

ومع الامتلاء السريع لطاقة التخزين، ستسهم تخفيضات الإنتاج من جانب منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي تقدرها شركة الاستشارات ريستاد إنرجي بحوالي 300 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو في تباطؤ العملية، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم.