محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان تطوير طريق شركات البترول بمسطرد

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة بموقع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد رافقه خلالها اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال نقل الكابلات والمرافق من نزلة مدينة الخصوص وحتي آخر طريق مسطرد، ووجه المحافظ الشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير بتكثيف العمالة وزيادة المعدات وتفعيل نظام الورديات والعمل على مدار 24 ساعة والعمل في الإجازات والعطلات، وذلك لدفع الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير بالكامل في أقرب وقت ممكن. كما تفقد المحافظ شارع ترعة الزنانيري الجاري تطويره ورصفه وتجول الهجان بجميع المداخل والمخارج بمنطقة مسطرد.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الخصوص ورئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتواجد بشكل مستمر بالموقع لمتابعة الأعمال وتذليل أي عقبات لتسليم المشروع في مواعيده المحددة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ومدير الأمن موقع سوق الخضار كما تم التنبيه على التجار بالانتقال إلى المكان المخصص لهم خلف مساكن الأمل بحي شرق شبرا الخيمة للبدء في إزالته غدا، وإزالة ما تبقى من إشغالات، وأشار المحافظ إلى أن الموقع الجديد سوف يستوعب جميع الباعة والتجار بشكل منظم وحضاري.

جدير بالذكر أن قيمة الأعمال بالمنطقة تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص.