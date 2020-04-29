ضبط 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بالمحلة

تمكن مسؤولو مديرية التضامن بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم الأربعاء، من ضبط 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بمدينة المحلة قبل بيعها للجمهور بأزيد من ثمنها.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا يفيد بتمكن مباحث التموين تحت إشراف العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، لحيازته 5 آلاف قطعة كمامة مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.