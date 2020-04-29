الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 2.4 مليون طن منذ بداية 2020

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضي وحتى أبريل الجاري تجاوزت 2,4 مليون طن، وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأضاف القصير أن الموالح تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 1,2 مليون طن، ثم البطاطس 550 ألف طن والبصل 150 ألف طن والفراولة 20 ألف طن، وسوف يتم البدء فى تصدير العنب عتبارا من الأسبوع المقبل.

وزير الزراعة أكد أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية القصير، مشيدًا بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الاجنبي وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.