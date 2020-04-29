محمد إمام عن مخرج الاختيار: شكله واخد السينما والدراما لحتة جديدة

نشر الفنان محمد عادل إمام صورة تجمعه بالمخرج بيتر ميمي، في لقطة من كواليس مسلسل "الاختيار" عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وكتب محمد إمام عن بيتر ميمي: "شكله كده واخد السينما والدراما لحتة تانيه جديدة.. كل عمل ليه أنجح وأقوى من التاني.. بيتر ميمي من أهم المخرجين اللي جم في مصر.. استمتعت جدا بالشغل معاه وإن شاء الله نعيد التجربة تاني.. بس أمير كرارة يسيبه".

مسلسل الاختيار عن شخصية الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، وهو من إنتاج سينرجي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وشارك كضيف شرف في العمل عدد كبير من النجوم أمثال إياد نصار وآسر ياسين ومحمد عادل إمام.