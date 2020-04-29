"النقيب فتحي".. محمد إمام غاب عن دراما رمضان ليصبح تريند "الاختيار"

رغم غياب الفنان محمد إمام، عن دراما رمضان هذا العام، وعدم تقديمه عمل درامي، إلا أنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره في الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار".

تصدر الفنان محمد إمام، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار"، واستشهاده مع مجموع من أبطال القوات المسلحة، بعد تعرضهم لهجوم إرهابي بسيناء.

ويؤدي محمد إمام، شخصية النقيب فتحي، المسئول عن تأمين أحد الكمائن بشمال سيناء، الذي يتصدى ببسالة وشجاعة لهجوم التكفيريين على الكمين، حتى وصول قوات الدعم له، واستمراره في القتال، دفاعًا عن مكانه.

وذلك بعد معركة بطولية ومواجهة شرسة مع الإرهابيين الذين هاجموا الكمين بالمدافع والأسلحة الثقيلة.

وتفاعل المتابعون، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه الحلقة، وإشادتهم بطريقة أداء محمد إمام، مع دعوات بالرحمة لأبطال مصر من الشهداء.

يتناول مسلسل "الاختيار"، قصة استشهاد البطل أحمد صابر المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.