جامعة القناة تعلن كيفية أداء ذوي الهمم لامتحانات نهاية العام

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة في السنوات النهائية سيؤدون الامتحانات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وفقًا للإجراءات المعتادة المنظمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب النقل من ذوي الاحتياجات الخاصة سيقدمون مقالًا بحثيًا، أو بحثًا مرجعيًا، وفقًا للشروط المحددة، على أن يلتزم الطلاب بتسليم أعمالهم لرئيس الكنترول أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لتسليمها للكنترول المعني.

وشدد "شقيدف" على التزم الكليات بإبلاغ الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بنتيجة تقييم الأعمال التي قدموها، بأي وسيلة تضمن إعلامهم بقبول العمل من عدمه.