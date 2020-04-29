ضبط مصنع لإنتاج المنظفات ومستحضرات التجميل بدون ترخيص في الإسكندرية

تمكنت حملة تفتيشية من إدارة قطاع التموين بمدينة برج العرب، برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة، من ضبط مصنع لإنتاج المنظفات ومستحضرات التجميل بدون ترخيص.

وتحفظت الحملة على عدد 2880 زجاجة جيل مطهر للأيدي برميل جلسرين زنة 150 كيلو جراما بدون بيانات، وبرميل زيت صنوبر زنة 150 كيلو جراما بدون بيانات، برميل سماسول زنة 150 كيلو جراما بدون بيانات، وبرميل تكسابون زنة 150 كيلو جراما بدون بيانات، برميل زيت خروع زنة 150 كيلو جراما بدون بيانات، وبرميل صابون سائل برائحة الورد زنة 100 كيلو جرام بدون بيانات، وعدد 5 برميل كلور زنة البرميل 200 كيلو جرام بدون بيانات، وبرميل معطر ملابس زنة 120 كيلو جراما بدون بيانات، وبرميل كحول أيزو بروبانول زنة 100 كيلو جرام منتهي الصلاحية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام لاتخاذ القرار.

جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة (مصانع بئر السلم ) لخطورتها على صحة المواطنين و تأثيرها السيئ على الاقتصاد الوطنى.