في الحلقة 6 من حب عمري: أماني تجبر هيثم شاكر على توقيع وصل أمانة

مشاعر مختلطة بالخيانة والأمل والانتقام، تضمنتها أحداث حلقات مسلسل حب عمري، فبين حب المال والسعي وراء النفوذ والسلطة وبين الأمل في حياة بسيطة يقع هيثم شاكر ضحية لتلك الصراعات.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل حب عمري

عيسى ينقذ ياسر من الموت

بسبب المنافسة الشرسة حول المال، استأجر نعيم والذي جسد دوره أحمد كرارة، بلطجية من أجل أن يتخلصوا من "ياسر"، محمد عادل، بعدما فاز بالماقصة بالشراكة مع مها، أماني كمال، ولكن لحسن الحظ يتدخل عيسى، هيثم شاكر، في اللحظة المناسبة لينقله إلى المستشفى ويتبرع له بدمه بالرغم من رفضه عدم تعيينه حفاظا على شراكته مع "مها".

وتتوالى الأحداث، ويطلب "ياسر" من "عيسى" إبقاء ما حدث سرا ما بينهما ويصر على أن يخبر "عيسى" وكيل النيابة بأنه لم يرى وجوه من أطلقوا النار عليه، وفي المقابل يتم تعيينه محاسبا في الشركة مثلما كان يحلم منذ البداية وأن لا يقلق من "مها".

مها تأخذ وصل أمانة على عيسى

يذهب "عيسى" إلى شركة "مها" من أجل أن يطلب منها إخلاء الطرف بهدف استلام وظيفته في شركة "الشواربي"، إلا أنها تصر على أن يرد لها المبلغ السلفة التي أعطته له في اليوم الأول لمجيئه العمل معها، وعندما يخبرها أن المبلغ لا يتواجد معه، تجبره على إمضاء وصل أمانه مقابل أن يأخذ باقي أوراقه.

غيرة الشقيقتان

وتترك "داليا" ، ديانا هشام" العمل في شركة شقيقتها "مها" بعدما تأكدت من أن زوجها علاء والذي جسد دوره محمد مهران، يحب شقيقتها ولا يفكر بها على الإطلاق لتشعر بالخيانة والغدر وأن الطعنة تأتي من المقربين لها، وعند نزولها من الشركة تجلس داخل سيارتها وتبكي بحرقة ويلمحها "عيسى" ويصر على إيصالها للمنزل بعدما أعطاها عنوان زوج ابنه خالته "وسيم"، تامر فرج ليعالجها بحكم وظيفته كطبيب نفسي.

عيسى يترك العمل

ولم يمر سوى يوما واحدا حتى تسأل رانيا، منة فضالي، وشقيقة "ياسر"، عيسى عن السبب الذي دفع مها للتمسك به بشدة، ويخبرها أنه المال قد أعمى قلبها عن رؤية الحقيقة وأنها تتوهم حبه لها، وهو ما لا يحدث، وأنه ليس للبيع، ويخبرها بأمر وصل الأمانة، فتقرر "رانيا" إعطائه المبلغ لينهي علاقته تماما بـ"مها" ، إلا أنه يفضل ترك العمل على إفساد شراكة "ياسر" مع "مها".

قصة وأبطال مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، ومنة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما" يوميا في الساعة الخامسة مساء.